Playerunkown’s Battlegrounds: So spielt es sich auf dem iPhone

PC XOne iOS Android

Ab sofort ist der Battle-Royale-Dauerbrenner Playerunknown's Battlegrounds auch für Smartphones zu haben. Doch kann das überhaupt Spaß machen, wie schlagen sich Performance und Steuerung?

Technisch überraschend gut

Zielen aus der First-Person geht, ist aber nur bedingt empfehlenswert.

Durchdachtes Steuerungskonzept

Fahrzeuge steuern sich auf dem Smartphone ebenfalls ohne Probleme.

Inventarmanagement & Kurzfazit

Das Inventar ist aufgeräumt und gut an Touchscreens angepasst.

Der Battle-Royale-Hit(PUBG) ist heute überraschenderweise für Mobilgeräte veröffentlicht worden, vermutlich als Reaktion auf den kürzlich erfolgten-Smartphone-Release (aktuell noch auf "Einladungsbasis"). Nach der immer noch nicht ganz rund laufenden Xbox-One-Version (im Test, Note: 7.0) war unsere Skepsis bezüglich der mobilen Fassung also umso größer. Wir haben eine erste Runde auf dem iPhone 8 gespielt (von diesem stammen auch die Screenshots) und schildern euch unsere Eindrücke.Direkt bei Spielstart fällt auf, wie sauber PUBG auf dem Smartphone läuft. Die Software ermittelt zunächst, welche Hardware in eurem Gerät verbaut ist und justiert seine Grafikeinstellungen entsprechend. Auf einem iPhone 8 wurde die höchste von drei Stufen aktiviert, bei Bedarf können diese in den Einstellungen geändert werden.Im Spiel selbst gab es beim Anspielen nur minimale Ruckler, jedoch treten diese so selten auf, dass sie keinerlei Beeinträchtigung darstellen. Ganz allgemein läuft die Smartphone-Fassung von Battlegrounds spürbar besser als die Umsetzung für Microsofts Konsole. Die grafischen Details wurden zwar reduziert, jedoch ist sie zu keinem Zeitpunkt eine Beleidigung für die Augen. Der Akkuverbrauch ist allerdings erwartungsgemäß hoch, eine Partie von einer halben Stunde zieht ungefähr 20 bis 30 Prozent aus der Batterie.Auch Netzwerkruckler konnten wir keine wahrnehmen, allerdings gibt es bereits Berichte darüber, dass Tencent die Server bisweilen mit Bots auffüllt, um einen möglichst problemlosen Start gewährleisten zu können. Wie viele KI-gesteuerte Gegner tatsächlich bei uns mitspielten, können wir nicht sagen.Positiv überrascht waren wir, wie gut die Steuerung per Touchscreen funktioniert. Hier haben sich die Entwickler viele Gedanken gemacht, wie das komplexe Spiel ohne allzu heftige Einbußen auf den kleinen Bildschirm gebracht werden kann.Ihr bewegt euch über einen eingeblendeten Analog-Stick auf der linken Seite. Wollt ihr sprinten, so bieten sich euch zwei Möglichkeiten: Entweder zieht ihr euren Daumen ein gutes Stück nach oben und haltet ihn in dieser Position, woraufhin der Recke temporär rennt, oder ihr lasst den Bildschirm an einem oberen Punkt los und rennt so dauerhaft.Ihr zielt, indem ihr mit eurem rechten Finger über den Bildschirm streicht, zum Abfeuern der Waffe ist ein Druck auf die entsprechende Schaltfläche ausreichend. Ebenso verhält es sich mit Nachladen, Ducken, Hinlegen und Springen. Ebenfalls ist es möglich, aus der First-Person zu zielen, selbst diese doch sehr auf Präzision ausgelegte Methode funktioniert überraschend gut. Allerdings wird es spürbar schwerer, will ich gleichzeitig laufen, zielen und schießen.Die Verwaltung des Inventars funktioniert ohne große Probleme per Touchscreen, Waffenaufsätze und Ausrüstung wählt ihr einfach per Druck aus. Am Boden liegende Objekte werden euch direkt als Einblendung im Spiel gezeigt und im unteren Bildschirmbereich habt ihr stets Schnellzugriff auf zwei Waffen, einen Granatentyp sowie ein Heilungsitem. Auch die Map lässt sich einwandfrei bedienen, über einen Schieber oder per Zwei-Finger-Zoom könnt ihr sie vergrößern oder verkleinern, per Fingertipser setzt ihr einen Wegpunkt.Nach unserer ersten Partie Playerunknown’s Battlegrounds für iOS sind wir positiv überrascht. Die mobile Version läuft nahezu tadellos und sieht dabei auch noch okay aus. Wirklich verblüffend ist, wie gut und intuitiv die Steuerung von der Hand geht. Da die Mobil-Version von PUBG zudem kostenfrei ist, können wir euch den Abstecher auf die Überlebensinsel wirklich empfehlen. Eine Steckdose solltet ihr allerdings in der Nähe haben!Der große Konkurrent Fortnite ist der iOS-Veröffentlichung von PUBG um einige Tage zuvorgekommen, allerdings kann es weiterhin nur auf "EMail-Einladung" hin heruntergeladen werden. Wir haben einen Zugang, spielten ebenfalls schon eine Partie und können im Prinzip dasselbe Fazit ziehen: Erstaunlich flüssig, dasselbe Spiel wie auf den "großen" Plattformen, gut zu bedienen. Und: Fortnite iOS bietet nach Aussagen von Epic automatisches Cross-Plattform-Multiplayer. Wohl deswegen hatten wir keine Probleme, in die Partie zu starten.