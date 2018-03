Titan Quest für PS4 und Xbox One erhältlich // Lokaler Koop-Modus kommt per Patch

Switch XOne PS4

Im Dezember 2017 kündigte THQ Nordic an, Titan Quest im März dieses Jahres für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlichen zu wollen. Das Unternehmen hat Wort gehalten, sodass das Action-Rollenspiel nur zwölf Jahre nach dessen PC-Release ab sofort auch auf den beiden genannten Konsolen gespielt/nachgeholt werden kann. Die Standard Edition könnt ihr unter anderem via Amazon erwerben. Während der Preis für die PlayStation-4-Ausgabe derzeit 25,99 Euro beträgt, kostet euch die Fassung für die Microsoft-Konsole aktuell 29,95 Euro.

Zu den Merkmalen des Hack-and-Slay-Titels gehört neben der story-betonten Kampagne, den 28 Charakterklassen oder auch den „über 1.000 einzigartigen und legendären Gegenständen“ auch die Anpassung der Benutzeroberfläche und der Steuerung, um euch die „perfekte Spielerfahrung mit dem Controller“ zu ermöglichen. Darüber hinaus kommen erstmals HD-Grafik, eine skalierbare Benutzeroberflächengröße sowie eine größere Kameraentfernung zum Einsatz.

Wer möchte, kann sich zudem im Online-Multiplayer-Modus versuchen. Ein entsprechender lokaler Spielmodus wird nachträglich mittels Patch implementiert, mit dem offiziellen Angaben zufolge in den kommenden Wochen gerechnet werden kann. Bislang noch keine konkreten Informationen gibt es dazu, wann die Nintendo-Switch-Fassung von Titan Quest veröffentlicht wird. In Bezug darauf heißt es nur kurz und knapp, dass sich diese in der Entwicklung befindet und „erscheint (... Trommelwirbel ...) sobald sie fertiggestellt ist“.

Das abschließende Video stellt den Konsolen-Release-Trailer dar und vermittelt euch einen ersten Eindruck von der Grafik und dem Gameplay.