Heliborne: Update führt Lastentransport ein

PC Linux MacOS

Nach längerer Pause, in der neben zwei neuen Helikoptern nur Detailverbesserungen an dem Action-Taktik-Hubschrauberspiel Heliborne vorgenommen wurden, sind jetzt größere Veränderungen für die kommenden Monate angekündigt worden. Den Anfang macht das "Sling-Load"-Update, das bereits Ende März erscheinen soll und zunächst nur für die Team-gegen-Team-Modi zur Verfügung steht.

Ihr erhaltet nun die Möglichkeit, (Unter-)Lasten über die Karte zu transportieren, um dem eigenen Team Reparaturen und Aufmunitionierung näher an der Front zu ermöglichen. Damit werden Transporthubschrauber wieder etwas wichtiger in den Mehrspielermodi. Wenn sich die neue Spielmechanik gut in das Spiel einfügt, können sich die Entwickler weitere Interaktionsmöglichkeiten vorstellen und nennen hier die Zusammenarbeit mit Artilleriestellungen und die Bergung von Wracks.

In den kommenden Updates soll es dann schwerpunktmäßig um die Erweiterung des kooperativen Modus, sprich Rettungs- und Infiltrationsmissionen, sowie neue Karten gehen. Eine neue Map ist laut Entwicklerin Diana Leer bereits zu 60 Prozent fertig.