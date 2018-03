Atari VCS: Name und erste Details zur Ataribox enthüllt

andere

Der Hersteller Atari gab im Rahmen der aktuell in San Francisco laufenden Game Developers Conference 2018 den Namen seiner bis dato als Ataribox betitelten neuen Konsole bekannt. Das Spielsystem wird demnach „Atari Video Computer System“ (oder kurz „Atari VCS“) heißen, angelehnt an das im Jahre 1977 erschienene Atari 2600, das vor seiner Umbenennung, in den ersten Jahren nach dem Release, ebenfalls unter dem Namen Atari VCS vertrieben wurde.

Viele Details zur verbauten Hardware sind bisher noch nicht bekannt, nur, dass es sich bei der CPU um einen maßgeschneiderten AMD-Prozessor handelt. Ob das System mit aktuellen Konsolen von Sony, Microsoft und Nintendo konkurrieren wird, ist noch unklar. Laut Atari soll das Gerät aber sowohl für Atari-Klassiker als auch aktuelle Spiele gedacht sein.

Der Atari VCS wird natürlich viele klassische Inhalte bieten, aber es ist so viel mehr als nur eine „Retro-Box“. Es ist ein völlig neues System, das für das Wohnzimmer von heute entwickelt wurde.

Die Konsole wird mit einem klassischen Joystick und einem modernen Controller vertrieben. Letzterer erinnert in seiner Form etwas an den Xbox-One-Controller. Als Betriebssystem kommt Linux zum Einsatz. Details zu den Vorbestellungen sollen im kommenden Monat folgen. Das Gerät soll morgen und übermorgen (21. und 22. März) auf dem Event näher vorgestellt werden.