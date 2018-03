game-Verband: „17 Mio. Spieler fragen im Freundeskreis nach Empfehlungen“

In einer Umfrage des game–Verbandes – der Ende Januar aus dem Zusammenschluss von BIU und GAME hervorgegangen ist – ging es um die Frage, wie sich Spieler hierzulande über (aktuelle) Titel informieren. Als Basis der kürzlich veröffentlichten, repräsentativen Ergebnisse dienen die Antworten von 2.000 Personen, die Mitte des vergangenen Jahres an der durch die YouGov Deutschland GmbH durchgeführten Online-Befragung teilgenommen haben.

Laut des Verbandes fragen etwa vier von zehn Spielern im Freundes- und Bekanntenkreis nach Empfehlungen, was hochgerechnet mehr als 17 Millionen Personen und somit die mit Abstand am häufigsten genutzte Informationsquelle bedeutet. An zweiter Stelle folgen Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Twitter und/oder Facebook, auf denen sich nach Angaben des Verbandes rund neun Millionen Spieler austauschen.

Eine weitere Quelle für Spiele-Empfehlungen stellt nach wie vor der Handel dar, der sowohl in Form von Webshops als auch bezogen auf den stationären Einzelhandel von mehr als acht Millionen Menschen genutzt wird. Die Frage nach der Inanspruchnahme von Online-Magazinen ergab wiederum, dass sich mehr als sieben Millionen Gamer auf diese Weise über neue Titel – beispielsweise in Form von Tests – informieren. Das geschriebene Wort wird dicht gefolgt von Let’s-Play-Videos, die sich circa sechs Millionen der befragten Teilnehmer zu Informationszwecken anschauen.