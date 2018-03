Yakuza 6 - The Song of Life: Demo für PS-Plus-Mitglieder verfügbar

PS4

Yakuza 6 - The Song of Life ab 59,98 € bei Amazon.de kaufen.

Die Demo zum Open-World-Action-Adventure Yakuza 6 - The Song of Life steht ab sofort im Playstation Store zum Download bereit, ist jedoch ausschließlich Mitgliedern von Playstation Plus vorbehalten. Diese bietet euch den Prolog des letzten Abenteuers von Protagonist Kazuma Kiryu.

Euren in der 36 Gigabyte umfassenden Probeversion erspielten Fortschritt werdet ihr ins fertige Spiel übernehmen können. Eventuell verdiente Trophäen werden euch hingegen wieder aberkannt. Die Demo war bereits Ende Februar kurzzeitig erhältlich, wurde aber wieder aus dem Store entfernt, da einige User einen Weg gefunden hatten, die Vollversion des Spiels darüber freizuschalten. Yakuza 6 - The Song of Life soll am 17. April exklusiv für die Playstation 4 erscheinen.