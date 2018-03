Shadow of the Tomb Raider: Online-Puzzle gestartet

PC XOne PS4

Abgesehen von einem kurzen Teaser hat der Publisher Square Enix noch nicht viele Infos zum nächsten Lara-Abenteuer Shadow of the Tomb Raider veröffentlicht. Der Clip lässt vermuten, dass im kommenden Spiel sowohl die Maya-Kultur als auch eine Sonnenfinsternis eine Bedeutung haben könnten. Um die Wartezeit bis zur geplanten Vorstellung am 27. April zu verkürzen, wurde heute auf der offiziellen Homepage ein Online-Puzzle gestartet. Über mehrere Wochen hinweg wird an jedem Montag ein neues Rätsel freigeschaltet. Als Preis gibt es eine Reise zu dem Reveal-Event zu gewinnen.

Shadow of the Tomb Raider soll am 14. September dieses Jahres für Xbox One, PS4 und den PC erscheinen. Anders als die letzten Serienteile stammt das Spiel nicht mehr von Crystal Dynamics, sondern Eidos Montréal, die 2016 das Action-Rollenspiel Deus Ex - Mankind Divided (Testnote: 8.5) auf den Markt brachten. Seit dem 15. März läuft zudem ein neuer Tomb-Raider-Film in den Kinos, der sich an den Geschehnissen des Reboots aus dem Jahre 2013 orientiert. Die Rolle der Lara Croft wird darin von der Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander übernommen.