Europa Universalis 4: Rule Britannia und Patch 1.25 veröffentlicht

PC Linux MacOS

Mit Rule Britannia veröffentlichen Paradox Entertainment heute das zweite Immersion Pack für ihr Globalstrategiespiel Europa Universalis 4 (im Test: Note 8.5). Im Gegensatz zu großen Erweiterungen, die neue Mechaniken für alle Nationen und Schauplätze einführen, konzentrieren sich die kleineren Immersion Packs besonders auf einzelne Gebiete, in diesem Fall auf Großbritannien und Irland. Nach der Kritik an Third Rome, dem ersten DLC dieser Art mit Fokus auf Russland und die Orthodoxie, haben viele der Änderungen jedoch auch Auswirkungen auf den Rest der Welt.

Angelehnt an die historische Realität gibt es mit der Anglikanischen Kirche eine neue Glaubensrichtung, die sich durch einzigartige Interaktionsmöglichkeiten von den anderen christlichen Konfessionen unterscheidet, und ab dem Start der Reformation von Nationen auf den Inseln angenommen werden kann. Ein neues Feature für alle Parteien ist die Industrialisierung, die im späteren Spielverlauf in bestimmten, hoch entwickelten Provinzen dazu führen kann, dass das lokale Handelsgut durch Kohle ersetzt wird, die starke Boni auf eure insgesamt produzierten Güter gibt.

Ebenfalls allen Nationen stehen "Naval Doctrines" zur Verfügung, verschiedene Einstellungen, die euch unterschiedliche Boni für eure Marine geben, etwa gesenkte Unterhaltskosten oder erhöhte Kampfkraft in Seezonen vor eigenen Provinzen. Mit "Innovativeness" führt Rule Briannia die Möglichkeit ein, Boni zu erreichen, wenn ihr als erstes eine neue Technologiestufe erreicht; das frühzeitige Freischalten soll so attraktiver werden.

Wie für Paradox-Spiele üblich kommt der DLC mit einem Patch einher, der für alle Spieler kostenlos bereitgestellt wird. Größte Neuerung ist ein neuer Missionsbaum für alle Nationen, der das alte Missionssystem ablöst. Statt nur aus drei zufälligen Aufgaben auszuwählen, steht euch eine große Auswahl zur Verfügung, die ihr nach und nach angehen könnt. Die Erfüllung einer Mission gibt außerdem stärkere Boni als bislang. Viele Länder erhalten speziell auf sie abgestimmte Missionsbäume - England, Schottland und die irischen Kleinstaaten jedoch nur mit Kauf des Immersion Packs.

Außerdem erfährt die Map eine Überarbeitung, dieses mal in Großbritannien, Irland, Frankreich und den Niederlanden. Wir gehen stark davon aus, dass deswegen erneut alte Spielstände nicht mehr mit der neuen Version kompatibel sein werden. Dazu kommen wie üblich Bugfixes und Änderungen am Balancing.

Näheres zu den einzelnen Features sowie die kompletten Patchnotes könnt ihr über die Dev Diaries nachlesen, die ihr gesammelt im EU4-Wiki unter dem zweiten Quellenlink findet. Rule Britannia und der Patch auf Version 1.25 stehen in Kürze zur Verfügung.