HTC Vive Pro: Versand im April ab 879 Euro // Vorgänger reduziert

HTC hat auf dem Vive-Blog verkündet, dass die verbesserte Version der HTC Vive, die Vive Pro, ab April verschickt wird. Preislich wird das Gerät bei 879 Euro liegen, allerdings ist zu beachten, dass es sich nur um das Headset inklusive der benötigten Kabel handelt. Controller und Basisstationen sind nicht enthalten, diese besitzt ihr entweder bereits, da ihr die erste Version der HTC Vive euer Eigen nennt, oder müsst sie extra erwerben.

Preislich bleibt HTC dem Premiumsegment also treu, mal angenommen ihr wollt die Vive Pro erwerben und besitzt noch keinerlei Zubehör, so werden für zwei Controller und zwei Basisstationen noch einmal insgesamt knapp 590 Euro fällig, womit euer Einstieg in die virtuelle Welt bei deftigen 1.469 Euro liegt. Immerhin erhaltet ihr ein sechsmonatiges Abonnement für VivePort obendrauf. Durch dieses könnt ihr euch aus einer von HTC kuratierten Auswahl fünf Spiele pro Monat aussuchen, herunterladen und so lange spielen, bis euer Abonnement ausläuft. Die sechsmonatige Mitgliedschaft entspricht einem Wert von 46,99 Euro.

Für diesen stolzen Preis bietet die Vive Pro zwei 3,5-Zoll große AMOLED-Panels mit jeweils 1.440 x 1.600 Bildpunkte (insgesamt 2.880 x 1.600). Die Kopfhörer sind direkt am Headset integriert, ihr müsst also nicht auf eine eigene Peripherie zurückgreifen. Sollte euch das allerdings lieber sein, so könnt ihr die verbaute Lösung auch wieder entfernen. Durch die zweite Frontkamera sollen weiter 3D-Darstellungen unserer Umgebung auf dem Display möglich sein. Über den Vive Wireless Adapter könnt ihr das VR-Headset theoretisch auch ohne Kabel nutzen, allerdings wird dieses erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Aus der Produktseite gehen auch die empfohlenen Systemvoraussetzungen hervor. Diese sind interessanterweise fast mit denen der normalen Vive identisch. Schreib, ihr braucht mindestens eine GeForce 1060 oder Radeon RX480, einen Intel Core i5-4590 oder AMD FX 8350 sowie 4GB RAM. Zudem braucht euer Rechner einen DisplayPort-1.2-Ausgang sowie einen freien USB-3.0-Steckplatz.

Sollte euer Geldbeutel etwas zu schmal für die Vive Pro sein, und ihr besitzt den Vorgänger noch nicht, so könnte die aktuelle Preisreduktion dessen von Interesse sein. Die HTC Vive (wohlgemerkt inklusive zweier Basisstationen und Controller) könnt ihr aktuell für 599 Euro erwerben, ursprünglich liegt der Preis für das Starterset bei 699 Euro.