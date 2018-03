Diesen Montagmorgen kann das Thema des MoMoCa natürlich nur der GamersGlobal-Relaunch sein. Jörg und Dennis sprechen über die größten Neuerungen, zudem fachsimpeln sie über Spiele, Serien und Filme.

An diesem Montagmorgen haben sich Jörg und Dennis vor dem Mikrofon eingefunden. Das Thema, das sich den beiden in dieser Woche aufdrängt, ist natürlich der GamersGlobal-Relaunch, der am vergangenen Wochenende vollzogen wurde. Aber natürlich nehmen sich die beiden auch die Zeit, darüber zu reden, was sie gespielt haben, und welche Filme beziehungsweise Serien sie geschaut haben. Alle Punkte, die sie besprochen haben, könnt ihr der detaillierten Themenübersicht entnehmen:

00:40 Einen guten Morgen allen Hörern!

00:57 Ein kurzer Teaser auf unser Thema der Woche: den GG-Relaunch

01:24 Dennis hat in Celeste auf der Switch einen Berg bestiegen

auf der Switch einen Berg bestiegen 03:19 Außerdem hat er Staffel 2 von Jessica Jones angefangen

angefangen 04:35 Jörg hat ein paar Netflix-Filme geschaut, angefangen mit Outsider.

06:21 Positiv überrascht wurde er von Steel Rain.

07:19 Auf Funatic s Empfehlung hin hat er zudem Auslöschung angesehen. Übrigens redet Jörg bei seiner Aufzählung von Zitat- und Ideengebern für diesen Film von "Tree of Life". Er meint aber vielmehr The Fountain von Darren Aronofsky.

s Empfehlung hin hat er zudem angesehen. Übrigens redet Jörg bei seiner Aufzählung von Zitat- und Ideengebern für diesen Film von "Tree of Life". Er meint aber vielmehr The Fountain von Darren Aronofsky. 09:55 Den Abschluss von Jörgs Film-Monolog bildet seine Meinung zu Mute

11:27 Die Vorschau: In dieser Woche erwarten euch Tests zu Ni No Kuni 2 (zur Preview), Surviving Mars (zum Angespielt) und eine Preview zu Onrush , sowie eine Stunde der Kritiker zu A Way Out.

(zur Preview), (zum Angespielt) und eine Preview zu , sowie eine Stunde der Kritiker zu 13:34 Thema der Woche: der GamersGlobal-Relaunch 2018 . Jörg und Dennis unterhalten sich über die größten Änderungen, wie unsere neue Startseite, subjektive Wertungen sowie unsere Videotests. Dabei gehen die beiden nicht nur darauf ein, was die Neuerungen bedeuten, sondern auch wie sie umgesetzt werden und welchen Aufwand sie für die Redaktion bedeuten.

. Jörg und Dennis unterhalten sich über die größten Änderungen, wie unsere neue Startseite, subjektive Wertungen sowie unsere Videotests. Dabei gehen die beiden nicht nur darauf ein, was die Neuerungen bedeuten, sondern auch wie sie umgesetzt werden und welchen Aufwand sie für die Redaktion bedeuten. 30:36 Die Userfragen läutet JackoBoxo ein, der die Blitzaktionen vermisst

ein, der die Blitzaktionen vermisst 31:43 Aladan wünscht sich Jan Theysen als MoMoCa-Gast

wünscht sich als MoMoCa-Gast 32:28 Ist eine SDK mit Andre Peschke in Planung will endymi0n wissen

in Planung will wissen 32:44 Admiral Anger erkundet sich nach unserem Adblock-Nutzungsverhalten

erkundet sich nach unserem Adblock-Nutzungsverhalten 33:56 COFzDeep fragt, ob wir lieber mit Kopfhörern oder Lautsprechern spielen

fragt, ob wir lieber mit Kopfhörern oder Lautsprechern spielen 36:30 Tschüss und auf die nächsten Jahre!

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!