Attack on Titan 2 erscheint heute / Neuer Releasetrailer

PC Switch XOne PS4

Attack on Titan 2 ab 55,47 € bei Amazon.de kaufen.

Nach dem videospielgewordenen Anime Attack on Titan - Wings of Freedom (PSN-Check), erscheint heute Attack on Titan 2 für Nintendo Switch, Xbox One, PS4 und PC. Das Grundelement des Spiels soll dabei erhalten bleiben, allerdings versprechen die Entwickler neue Bewegungsmuster und eine Vielzahl neuer Fähigkeiten. Als frischgebackener Scout sollt ihr dabei die spannende Geschichte der ersten beiden Anime-Staffeln aus ganz neuen Blickwinkeln erleben und euch wie gehabt im Team durch die anstürmenden Titanen schlitzen und die Dörfer beschützen.

Im angefügten Releasetrailer könnt ihr euch schon mal ein wenig mit der Optik der Titanen vertraut machen und einige Spielszenen begutachten.