Valkyrie Profile - Lenneth: Android- und iOS-Version angekündigt, vorerst nur in Japan

Das usprüngliche PlayStation-JRPG Valkyrie Profile - Lenneth, das bereits 2007 für die PSP neu aufgelegt wurde, erscheint am 22. März 2018 nun auch für iOS- und Android-Geräte, allerdings vorerst nur in Japan. Gut, dass es da für Fans kaum Grenzen gibt, denn Valkyrie Profile - Lenneth kommt in hochauflösender Grafik, verschiedenen Steuerungsmechanismen inklusive Gamepad-Unterstützung sowie einer automatischen und manuellen Speicherfunktion daher. Der Endpreis wird umgerechnet 17 Euro betragen, bis zum 8. April werdet ihr allerdings nur mit 14 Euro zur Kasse gebeten. Wann der Titel im Westen erscheint, ist noch unklar.