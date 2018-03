Amid Evil: Klassischer Retro-Fantasy-FPS im Early Access erhältlich

PC

Entwickler Indefatigable hat seinen Fantasy-First-Person-Shooter Amid Evil in der letzten Woche als Early-Access-Version auf Steam veröffentlicht. Amid Evil, das mit Hilfe der Unreal-Engine-4 realisiert wurde, will das klassische Oldschool-Gameplay früherer Shooter-Klassiker wie Heretic oder Hexen vermitteln. Dementsprechend könnt ihr euch auf eine stattliche Auswahl an magischen Waffen sowie ein variantenreiches und auch vertikales Level-Design freuen, das mit zahlreichen Secrets aufwartet und als primäres Ziel das Erreichen des nächsten Abschnitts in den Vordergrund stellt - eine tiefgründige Hintergrundgeschichte solltest ihr bei dem Shooter jedenfalls nicht erwarten.

Mit dem zum Launch veröffentlichten Trailer, den wir für euch unter der News zum Abruf eingebunden haben, könnt ihr euch einen Ersteindruck von der Optik und dem schnellen Gameplay des neuen FPS-Titels verschaffen. Die derzeitig erhältliche Early-Access-Version umfasst momentan drei spielbare Kapitel der Einzelspieler-Kampagne, die fertige Version soll insgesamt sieben Einzelspieler-Kapitel umfassen. Die restlichen vier sollen laut Angabe des Entwickler-Teams monatlich nachgereicht werden, so dass die Early-Access-Phase nicht allzu lange dauern sollte. Neben dem Singleplayer-Part wurde auch noch ein "Hordes of Evil"-Modus implementiert, in dem ihr auf Arena-Karten gegen immer mehr Feindes-Wellen antreten könnt. In der finalen Relase-Version sollen weitere Karten für diesen Modus zur Auswahl stehen.

Amid Evil ist derzeit für PC mit einem zehnprozentigen Rabatt auf Steam für 15,30 Euro erhältlich, ab dem 19. März kostet es dann regulär 17 Euro.