Agony: Release verschoben // PC-Systemvoraussetzungen bekannt [Upd.]

PC XOne PS4

Update vom 20.03.2018:

Anhand eines Kickstarter-Updates hat der Entwickler die Backer über die Verschiebung des Titels informiert. Aufgrund des größeren Aufwandes, Agony auf drei Plattformen (PC, PS4 und XOne) in gleichwertiger Qualität zu bringen, lässt sich der 30. März als Veröffentlichungsdatum nicht aufrechterhalten.

Man brauche schlicht die Zeit fürs Polishing und wolle allen Spielern die beste Erfahrung bieten, nun sei man aber ein relativ kleiner Entwickler und hätte nur begrenzte Ressourcen. Sollte es also einen neuen Release-Termin geben, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.

Immerhin hat MadMind Studio noch bekanntgegeben, dass man sich in den Release-Ländern über die Alterseinstufung geeinigt hätte, zudem wird das Spiel in folgende Sprachen lokalisiert: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Polnisch und Türkisch. Weitere Sprachen könnten in Zukunft noch folgen.

Ursprüngliche News vom 18.03.2018:

Entwickler MadMind Studio hat gestern auf Steam die PC-Systemanforderungen für das kommende Survival-Horror-Action-Adventure Agony veröffentlicht. Diese fallen in der Mindestkonfiguration äußerst moderat aus, setzen aber in der empfohlenen Variante Sechskern-CPUs voraus. Hier die Details im Einzelnen:

Minimale Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 / 8 / 10

Prozessor: Intel Core i3 3.2 GHz / AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz

Arbeitsspeicher: 8 GB

Grafikkarte: Radeon R9 280 / Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: Version 11

Speicherplatz: 17 GB

Soundkarte: DirectX kompatibel

Empfohlene Systemanforderungen:

Betriebssystem: Windows 7 / 8 /10

Prozessor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Arbeitsspeicher: 16 GB

Grafikkarte: Radeon RX 580 / Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Version 11

Festplattenspeicher: 17 GB

Soundkarte: DirectX kompatibel

Agony soll am 30. März für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.