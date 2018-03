Yakuza Kiwami 2: Remake erscheint am 28. August im Westen

PS4

Das Remake des zweiten Teils der japanischen Yakuza-Reihe, Yakuza Kiwami 2, erscheint hierzulande am 28. August exklusiv für die Playstation 4, das gab Publisher Sega jetzt bekannt. In Japan wurde die Neuauflage rund um den japanischen Mafioso Kazuma Kiryu bereits im Dezember des letzten Jahres veröffentlicht. Eine spätere Veröffentlichung im Westen ist in dieser Spiele-Serie, wie bei vielen japanischen Spielen, keine Besonderheit. Das Original Yakuza 2 erschien in Japan 2006 für die Playstation 2 und kam erst zwei Jahre später zu uns in den Westen.

Yakuza Kiwami 2 wurde nicht nur technisch runderneuert, sondern auch mit neuen Inhalten angereichert. So könnt ihr zum Beispiel in einer ergänzten Storyline Kazumas undurchsichtigen Bekannten Majima Goro spielen oder euch in neuen Minispielen als Fotograf oder Besitzer eines Nachtclubs versuchen.

Das Spiel setzt auf die aktuelle Version der Dragon Engine, die auch die Basis für den aktuellen Teil Yakuza 6 - The Song of Life (zur Angespielt-News) liefert. Zu Yakuza 6 - The Song of Live, dessen Release kürzlich auf den 17. April verschoben wurde, wird es hier auf GamersGlobal, wie bereits zu Yakuza 5 (zur ersten Folge des Yakuza 5-Let's Play) und Yakuza 0 (zur ersten Folge des Yakuza 0-Let's Play), wieder ein Let's Play mit unserem Chefredakteur Jörg Langer geben.