GG-Relaunch heute nacht (ab 23.00 Uhr)

Es war schön mit euch! Dies schreiben wir natürlich nur vorsorglich, sollte nicht alles glatt gehen heute abend ab 23:00 Uhr. Wobei? Beim großen GG-Relaunch, erster Teil.

Ab heute, Samstag, ca. 23:00 bis ca. 2:00 Uhr wird GamersGlobal.de nicht erreichbar sein.

Habt ihr schon mal einen technisch Verantwortlichen (Fabian Knopf) derart optimistisch in die Kamera schauen sehen, etwa 30 Stunden vor einem geplanten Relaunch? Wir auch nicht!

Aber keine Bange, die bisherigen Re-Launches, es waren ungefähr drei bis vier, wer weiß das schon so genau, sind eigentlich alle glattgegangen, mehr oder weniger. Kein Grund zur Besorgnis also! Ab den sehr frühen Morgenstunden erwarten euch eine neu gestaltete Startseite, viele Änderungen hinter den Kulissen – und gleich zwei große Umgestaltungen an der Art und Weise, wie wir zukünftig Spiele testen werden. Dabei ist das nur der erste (und größte) von drei Relaunch-Schritten, die nächsten beiden folgen ungefähr im Monatsrhythmus.

Ein genaues Change-Log gibt es natürlich am Sonntagmorgen – und gleich die ersten Beispiele der Neuerungen. Bis dahin: drückt uns die Daumen!