Bei vielen Spielen ist es üblich, dass die Hersteller neben einer normalen Version auch eine Collector’s Edition in den Handel bringen. In den häufigsten Fällen enthalten diese neben Soundtrack, Artbook und Co. als auffälligstes Extra eine Figur des Hauptcharakters – Beispiele hierfür in der letzten Zeit sind etwa die Collector’s Editions zu Assassin’s Creed Origins mit Bayek von Riva und Wolfenstein 2 – The New Colossus mit einer Actionfigur von B.J. Blazkowicz. Hin und wieder kommt es aber auch vor, dass andere Extras als Hauptbeilage enthalten sind. Für Resident Evil 7 etwa packte Capcom eine Nachbildung des Anwesens der Familie Baker in die Packung, bei Destiny 2 gab es eine Umhängetasche.

Manchmal wird es auch wirklich kurios – etwa bei der US-Collector’s-Edition von Catherine, die mit Papp-Pizzakarton und Boxershort ausgeliefert wurde. Und dann gibt es auch noch die Sammlereditionen, die gar nicht das eigentliche Spiel enthalten, wie es beim Panzerhund zu Wolfenstein - The New Order der Fall war oder in Kürze bei der Zombiemaske zu State of Decay 2.

In unserer heutigen Sonntagsfrage würden wir gerne von euch wissen, wie ihr zu Collector’s Editions steht. Seid ihr ein Sammler dieser speziellen Versionen und greift regelmäßig zu den großen Boxen? Oder haltet ihr die Zusatzinvestition für Geldverschwendung und / oder die Extras lediglich für Staubfänger? Teilt uns gerne auch in den Kommentaren mit, was ihr in der Regel genau mit den Extras macht: Stellt ihr sie in eine Vitrine oder lasst ihr sie sogar in der Verpackung? Gerne wüssten wir auch, auf welche Stücke in eurer Sammlung ihr besonders stolz seid.

Bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr könnt ihr an unserer Sonntagsfrage teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread, in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.