Civilization 6: Tippfehler offenbar für KI-Schwäche verantwortlich

Wenn die Qualitätssicherung schläft, tanzen die Bugs: Ein Tippfehler in einer Ressourcendatei von Civilization 6 (im Test mit Wertung 7.0) trägt offenbar zu der eklatanten Schwäche der KI in Bezug auf die Produktionsprioritäten bei. Während im Code des Spiels das Wort "yield", zu deutsch "Ausbeute", korrekt geschrieben ist, wird es in der referenzierten XML-Datei (Leaders.xml) "yeild" geschrieben, womit die hinterlegten Werte der Anführer für das Spiel nicht auswertbar sind:

<Row Item="YEILD_PRODUCTION" ListType="DefaultYieldBias" Value="25"/>

<Row Item="YEILD_SCIENCE" ListType="DefaultYieldBias" Value="10"/>

<Row Item="YEILD_CULTURE" ListType="DefaultYieldBias" Value="10"/>

<Row Item="YEILD_GOLD" ListType="DefaultYieldBias" Value="20"/>

<Row Item="YEILD_FAITH" ListType="DefaultYieldBias" Value="-25"/>

Entdeckt wurde dieser Fehler von einem Nutzer des Forums Something Awful namens Straight White Shark. Seine Tests in automatisierten 151-Züge-Partien ergaben, dass sich die Prioritäten der KI-Anführer weg von Glauben und hin zu Gebäuden und Wissenschaft verschoben. Firaxis hat mittlerweile reagiert und den Fehler bestätigt, wobei ihm jedoch nur geringe Auswirkungen zugeschrieben werden. Die Fehlerbehebung wurde für das nächste Update angekündigt, findige Spieler können die entsprechende XML-Datei aber auch jetzt schon von Hand anpassen.