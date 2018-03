Kurztest: Devil May Cry HD Collection – Neuveröffentlichung ohne Herz

PC XOne PS4

Seit dem 2013er „Reboot“ ist es still geworden um Devil May Cry. Jetzt ist eine HD Collection der ersten drei Teile erschienen – die unseren Tester überhaupt nicht begeistern kann.

Coole Socke vom Dienst

[DMC1] Selbst die Ingame-Texte werden noch in der Uralt-Auflösung gezeigt.

Spielmechanik von gestern

[DMC3] Ein Lifting hätte den Teppich-Texturen nicht geschadet.

Technisch schwach

[DMC2] Die Cutscene scheinen aus der PS2-Fassung genommen und auf 16:9 gestreckt.

Meinung: Dennis Hilla Die Devil May Cry HD Collection kann ich maximal denen empfehlen, die unbedingt auf Biegen und Brechen die Anfänge der Serie nachholen wollen. Auf technischer Seite sind alle drei enthaltenen Spiele an der untersten Grenze dessen, was für ein "HD"-Remake gerade noch akzeptabel ist. Besonders die grob auflösenden Menüs schmerzen mich richtiggehend. Auch aus spielerischer Sicht wurde einiges Überarbeitungspotenzial verschenkt: Für die PS2-Ära mögen Steuerung, Kameraführung und die Spielmechanik wegweisend gewesen sein, aus heutiger Sicht fällt es mir schwer, ihnen noch irgendetwas abzugewinnen. Wollt ihr euch unbedingt wieder in ein Devil May Cry stürzen, dann lege ich euch die Definitive Edition des 2013 veröffentlichten Reboots ans Herz, aber nicht diese Ansammlung lieblos hochskalierter PS2-Titel.

[4] Userwertung 7.6 Pro Die Hack-and-Slay-Action macht immer noch Spaß

Ohne Zweifel hat die DMC-Serie historische Verdienste

Viel Stoff fürs Geld, weil drei Spiele Contra Die ganze HD-Collection wirkt durchweg lieblos

Nötige Steuerungs-Updates seit der PS2-Ära wurden versäumt

Feste Kameraperspektiven sorgen bei Teil 1 und 2 immer wieder für Probleme

Die Grafik wirkt veraltet bis hässlich

Vieles wurde nur hochskaliert, darunter die Texte

Lange Zeit war es still um den obercoolen Dämonenjäger Dante. In den ersten drei Teilen der-Reihe machte er allerhand höllischem Gesocks auf der PS2 die Selbige heiß, bevor er 2013 in DmC – Devil May Cry (im Test, Note: 8.5) ein Irgendwie-Comeback mit neuer Haarfarbe feierte.Fans des Ur-Dante, die mit dem Reboot nichts anfangen können, dürften sich dementsprechend über die Wiederveröffentlichung derfreuen. Diese umfasst die ersten drei Spiele der Reihe und wurde bereits 2012 für die PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Seit kurzem steht sie auch für den PC, die PS4 sowie die Xbox One zur Verfügung. Wir haben uns die PS4-Version für unseren Kurztest angesehen und verraten euch, warum jedwedee Freude nicht wirklich berechtigt ist.An den Spielen selbst wurden keinerlei Änderungen vorgenommen: Wir übernehmen die Rolles des oberlässigen Dämonenschlächters Dante, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat, egal wie brenzlig die Situation auch sein mag. Nicht nur unser Held ist stark überzeichnet, auch sämtliche Nebencharaktere sowie die eigentliche Action bewegen sich serientypisch komplett fern jeglicher Vernunft. Devil May Cry sowie dessen Nachfolger sind Pioniere des abgedrehten Hack-and-Slay-Prinzips, das beispielsweise vonoderaufgenommen wurde.Mit zwei Pistolen sowie einem beachtlichen Schwert bewaffnet, schnetzelt ihr euch durch haufenweise herrlich bizarr gestaltete Dämonenhorden. Dabei könnt ihr auf verschiedene Kombos zurückgreifen, um ein möglichst hohes Ranking zu erzielen. Bereits relativ früh in allen drei Spielen steigt der Schwierigkeitsgrad beachtlich an, so dass gute Reflexe ebenso wichtig sind wie richtig ausgerüstete Fähigkeiten.So gut die Action (trotz der schwachen Technik, zu der wir gleich kommen) auch heute noch funktioniert, so wenig gelingt das anderen Elementen der ersten drei Devil May Crys. Besonders die im ersten und zweiten Teil noch feste Kameraperspektive sorgt für zahlreiche Frustmomente, die quasi-frei-bewegliche des dritten Ablegers lindert den Schmerz immerhin etwas.Dazu gesellt sich die bisweilen bockige Steuerung, die mal so, mal so auf Richtungswechsel reagiert. In den Kämpfen funktioniert sie aber weitestgehend problemlos, auch wenn sich diese bei weitem nicht so flott und intuitiv steuern wie beispielsweise in Bayonetta 2 (im Switch-Test, Note: 8.5) . Sicher, das Abenteuer der Umbra-Hexe ist deutlich frischer als Dantes erste Eskapaden, eine 2018 erschienene Neuveröffentlichung muss sich den Vergleich aber dennoch gefallen lassen.Bereits das Hauptmenü macht klar, dass sich die Entwickler bei der grafischen Gestaltung der HD Collection nur sehr bedingt Mühe gegeben haben: Es ist lediglich ein lieblos gestalteter Auswahlbildschirm, in dem wir uns für eines der drei Spiele entscheiden. In allen drei Titeln setzt sich das maue Gesamtbild dann munter fort. Die Menüs sowie Schriften wurden lediglich auf 1080p hochskaliert und liegen teilweise sogar noch in 4:3-Auflösung vor – inklusive unschöner schwarzer Balken. Auch die vorgerenderten Zwischensequenzen wurden scheinbar eins zu eins aus den PS2-Spielen übernommen und flimmern in entsprechender Grobkörnigkeit über den Bildschirm – zumindest teilweise auf Breitbild gestreckt.Im Spiel selbst wurde das Bild immerhin auf 16:9 gebracht, zudem sieht man den Spielfiguren deutlich an, dass die Modelle an die höhere Auflösung angepasst wurden. Allerdings wird dieser Eindruck sehr stark von den Umgebungstexturen getrübt, „matschig“ wäre noch ein Kompliment für sie. Zudem wirken sie bisweilen seltsam gestreckt. Immerhin laufen die Titel flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde. Wobei man anmerken darf, dass das nun wahrlich keine Kunst ist angesichts der deprimierend schlichten Grafik.