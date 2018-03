Narcos: Spiel auf Basis der Netflix-Serie angekündigt

PC Switch XOne PS4

Die beliebte Netflix-Serie Narcos behandelt den Aufstieg und Fall diverser großer Drogenkartelle in Südamerika. So behandeln die Staffeln eins und zwei beispielsweise den Werdegang von Pablo Escobar und seinem Medellín-Kartell, während die dritte Season das Cali-Kartell in den Fokus rückt.

Wie der Publisher Curve Digital (Beholder, The Flame in the Flood) nun bekannt gegeben hat, arbeitet er gemeinsam mit dem Schwesterstudio Kuju Entertainment an einer Spieleumsetzung der Lizenz. Erscheinen soll Narcos im Frühling 2019 für den PC, sowie "die Konsolen". Wir dürfen also vermutlich mit Umsetzungen für die PS4 und Xbox One rechnen, eventuell dürfen sich auch Switch-Besitzer über den virtuellen Drogenkrieg auf ihrem Hybriden freuen.

Narcos ist eine fantastische Lizenz für uns, um mit ihr zu arbeiten. Die hochgelobte Serie von Gaumont passt perfekt für eine Videospielumsetzung und wir sind stolz darauf, diese zu entwickeln.

So der Geschäftsführer von Curve Digital, Jason Perkins. Auch Tim Stephen, Head of Legal and Business Affairs bei der Produktionsfirma Gaumont, verliert ein paar Worte zu der Zusammenarbeit:

Curve Digital ist ein führender Videospielpublisher und wir vertrauen ihnen, ein Spiel zu entwerfen und zu entwickeln, dass die Millionen Narcos-Fans begeistern wird und ihnen erlaubt, mit den Charakteren und der Story, die sie in den letzten drei Staffeln kennengelernt haben, zu interagieren.

Um welche Art Spiel es sich genau handeln wird, ist bisher nicht bekannt. Ebenfalls gibt es abgesehen von einem kurzen Teaservideo, das ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, keinerlei Bildmaterial. Und selbst der veröffentlichte Clip verrät überhaupt nichts, zu sehen ist lediglich ein Narcos-Schriftzug aus weißem Pulver, der von einem Tisch geweht wird. Sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr diese natürlich bei GamersGlobal!