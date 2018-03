The Crew 2: Open-World-Rennspiel ab dem 29. Juni für PC und Konsole

PC XOne PS4

The Crew 2 ab 55,19 € bei Green Man Gaming kaufen.

The Crew 2 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das Open-World-Rennspiel The Crew 2 (GG-Preview) wurde mit einem Release-Termin bedacht. Wie Ubisoft per Pressemitteilung bekannt gibt, können wir den Titel ab dem 29. Juni diesen Jahres für den PC, die PS4 sowie die Xbox One erwerben.

Neben dem regulären Spiel bietet Ubisoft auch eine spezielle Motor Edition des Racers. Käufer dieser können bereits drei Tage vor dem offiziellen Release die Motoren anwerfen. Neben allen Inhalten der Gold-Edition (deren Käufer ebenfalls drei Tage früher starten dürfen) bringt sie ein amerikanisches Nummernschild sowie eine gedruckte Karte der Spielwelt mit sich. Die Motor Edition von The Crew 2 kann exklusiv über den Ubisoft Store erworben werden.