Far - Lone Sails: Gameplay-Trailer stimmt auf baldigen Release ein

PC XOne PS4 MacOS

Für all diejenigen, die schon gespannt auf den Release des postapokalyptischen Adventures Far - Lost Sails warten, wurde nun via Youtube der Veröffentlichungszeitpunkt bekanntgegeben. Am Ende des kurzen Gameplay-Trailers, den ihr im Anschluss sehen könnt, steht klar und deutlich, dass der Titel ab dem 17. Mai 2018 per Steam erhältlich ist. Die PS4- sowie die Xbox-One-Version wird zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

In Far - Lost Sails erkundet ihr mit eurem Gefährt einen zur Wüste gewordenen Ozean und setzt euch dem Wetter so wie den ländlichen Begebenheiten aus. Ein Punkt, den die Entwickler besonders betonten, ist, dass das Spiel ohne Zombies und Blut und Gewalt auskommt. Alles was ihr braucht, ist eine Prise Abenteuerlust.