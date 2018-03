MiniDoom 2: Fan-Hommage setzt Doom als 2D-Action-Platformer um

PC

Der spanische Indie-Entwickler Calavera Studio hat vor kurzem mit MiniDoom 2 die neueste Version seiner Hommage an den 3D-First-Person-Shooter Doom veröffentlicht - und zwar als actionreichen 2D-Retro-Platformer. Wie seinerzeit im Original von id Software, kämpft ihr euch auf dem Mars durch verschiedene Levels einer Raumstation, in der die Hölle ausgebrochen ist, nur eben in anderer Ansicht und mit zusätzlichen Jump-and-Run-Einlagen.

MiniDoom 2 wurde mit Hilfe des Game Maker Studios realisiert und umfasst in der aktuellsten Version, die gegenüber MiniDoom inhaltlich stark erweitert wurde, insgesamt 17 neue Levels, zwei neue Bosse, dazu 14 bekannte Doom-Waffen und einen mehr als 40-minütigen Soundtrack. Das Spiel selbst ist übrigens kostenlos, den Link zum Download über itch.io findet ihr unter den Quellen.

Der unter der News eingebundene Launch-Trailer gibt euch einen ersten Vorgeschmack, wie originalgetreu das Doom-Setting audiovisuell in diesem Fan-Spiel umgesetzt wurde: Von den ikonischen Waffen wie der Kettensäge, der Minigun über Gegner wie Cacodemons oder Imps bis hin zum Heavy-Metal-Soundtrack, der das martialische Action-Gesplatter akustisch untermalt: Das Gezeigte schreit geradezu nach dem Kult-Klassiker aus den 90er Jahren.