Ghost of a Tale: Fantasy-Adventure eines Dreamworks-Animators veröffentlicht

Der ehemalige Dreamworks-Animator Lionel Gallat, in Computerspielkreisen besser unter seinem Künstlernamen SeithCG bekannt, entließ heute seine Barden-Maus Thilo nach gut fünf Jahren Entwicklungszeit und über anderthalb Jahren im Early-Access in die Freiheit. Das 3D-Action-Adventure Ghost of a Tale könnt ihr ab heute in der Vollversion erwerben.

In Ghost of a Tale spielt ihr Thilo, einen Maus-Barden, der in einem mittelalterlichen Setting auf der Suche nach seiner Liebsten ist. Dabei muss er sich hauptsächlich gegen den natürlichen Feind der Mäuse, Ratten, durchsetzen, die ihn zum Beginn seines unfreiwilligen Abenteuers in ihren Kerker gesperrt haben. Doch im Verlauf der Geschichte findet Thilo auch Helfer und Freunde unter diesen Gegenspielern.

GamersGlobal-Premiumuser können bereits morgen einen längeren Einblick in das Gameplay erhalten, denn Jörg Langer und Harald Fränkel bestreiten den Anfang des Spiels in einer Ausgabe der Stunde der Kritiker. Den gesamten Umfang der Spiels beziffert der Entwickler mit etwa 15-20 Stunden. Doch bereits heute könnt ihr euch alle den frisch veröffentlichten Release-Trailer anschauen. Dieser besteht komplett aus Spielszenen und wir haben ihn euch am Ende dieser News eingebunden.

Ghost of a Tale könnt ihr als Download auf Steam, GOG (Partnerlink) oder im Humble Store für den PC erwerben. Der Preis der Vollversion beträgt derzeit 22,99 Euro, im Humble Store aktuell 22,49 Euro. Als Xbox-One-Besitzer steht euch noch die Early-Access-Version für 19,99 Euro im Microsoft Store zur Verfügung. Im Laufe des Jahres soll der Titel auch noch für die Xbox One sowie Playstation 4, in eben dieser Reihenfolge, erscheinen.