PC

Für die neueste Stunde der Kritiker haben wir uns ein Indie-Spiel herausgesucht. Das hört auf den Namen Ghost of a Tale, wurde über die Crowdfunding-Plattform Indiegogo finanziert und befand sich vor seinem offiziellen Release vor zwei Tagen bereits seit einiger Zeit im Early Access auf Steam. Spielerisch lässt sich Ghost of a Tale am ehesten als Action-Adventure mit starken Schleichelementen beschreiben. Die Besonderheit aber ist sein Hauptcharakter Tilo. Der nämlich ist ein Mäuserich, der anfangs noch in einem Kerker eingesperrt ist. Sein oberstes Ziel: Aus dem Verlies ausbrechen und seine Frau wiederfinden.



Jörg Langer und Harald Fränkel haben sich in die ersten 60 Minuten von Tilos Abenteuer gestürzt. Zu Beginn noch angetan davon, wie süß ihr Held doch ist, merken sie beide sehr schnell, dass der Rest im Kerker alles andere als süß ist – allen voran die Rattenwachen machen ihnen den Ausbruch alles andere als einfach.



In der Stunde der Kritiker seht ihr wie üblich einen Zusammenschnitt der interessantesten Szenen aus der ersten Spielstunde. Im Anschluss gehen die beiden Kritiker ins Fazit und präsentieren ihr ungeschöntes und subjektives Fazit: Würden sie Ghost of a Tale freiwillig in ihrer privaten Freizeit weiterspielen?



Diese Stunde der Kritiker steht sowohl Premium-Usern als auch allen Spendern unserer Weihnachtsaktion 2017 zur Verfügung. Alle Infos und Leistungen zu unserem Premium-Angebot, zu denen auch die 1. Stunde uncut mit Jörg gehört, findet ihr gesammelt auf der Premium-Übersichtsseite. Darüber hinaus habt ihr mit dem Einzelkauf sowie dem Einsatz der GamersGlobal-Premium-Points zwei weitere Möglichkeiten, die Stunde der Kritiker anzusehen.



*Geld-zurück-Garantie: Wenn ihr für dieses Video einzeln zahlt und wider Erwarten nicht zufrieden damit seid, erhaltet ihr euer Geld zurück. Leitet dazu einfach binnen einer Woche nach dem Video-Kauf eure PayPal-Bestätigungsmail an service //at// gamersglobal //punkt// de weiter, mit Betreff: "Geld zurück für Ghost-SdK".