Shadow of the Tomb Raider: Erstes Teaservideo // Releasetermin [U.]

PC XOne PS4

Update 15.3.2018, 14:15 Uhr:

Wie versprochen wurde Shadow of the Tomb Raider der Öffentlichkeit gezeigt. Wobei das im Falle des 20-sekündigen Teaservideos, das Square Enix veröffentlicht hat, vielleicht etwas viel gesagt ist. In dem Clip, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, ist die Protagonistin Lara zu sehen, wie sie durch einen Dschungel flüchtet. In diesem ist auch der eine oder andere Feind zu sehen, am Ende des Videos können wir einen kurzen Blick auf aztekische Pyramiden werfen, bevor der 14. September 2018 tatsächlich als Release-Termin bestätigt wird.

Ursprüngliche Meldung:

Auf der offiziellen Tomb Raider-Homepage findet sich aktuell eine stilisierte Sonnenfinsternis, sowie ein Datum für den heutigen Tag um 14 Uhr deutscher Zeit. Zu diesem Zeitpunkt dürfen wir wohl mit der Enthüllung des neuen Serienablegers, Shadow of the Tomb Raider, rechnen.

Findige User konnten bereits jetzt im Quelltext der Seite das vermeintliche Release-Datum des Spiels finden. Dabei soll es sich um den 14. September 2018 handeln. Weiter wurde ein erster Teaser-Trailer geleaket, jedoch nur in von einer Leinwand abgefilmten Form.

Ob die bereits vorab herausgefundenen Informationen tatsächlich der Wahrheit entsprechen, werden wir heute um 14 Uhr erfahren. Sobald es neue Informationen gibt, erfahrt ihr sie natürlich bei GamersGlobal!