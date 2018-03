State of Decay 2: Details zu Xbox-One-X-Unterstützung

PC XOne

Der Entwickler Undead Labs hat Details zur Unterstützung der Xbox One X für das kommende Open-World-Zombie-Survival-Spiel State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) bekannt gegeben. Wie der Executive Producer Jeff Strain gegenüber den US-Kollegen von IGN.com verriet, wird der Titel eine 4K-Auflösung (Ultra-HD) und HDR-Unterstützung bieten.

Darüber hinaus können sich die Besitzer der schnelleren Microsoft-Konsole auf mehr Umgebungsdetails (wie etwa ein dichteres Blattwerk), schönere Licht- und Schatteneffekte, detailliertere Charaktermodelle, höher aufgelöste Texturen und eine bessere Framerate freuen. Insgesamt soll die Spielwelt laut Strain auf der Xbox One X „schärfer und lebendiger“ wirken.

Verschiedene Grafikmodi, wie sie beispielsweise Gears of War 4 (Testnote: 9.0) und Rise of the Tomb Raider (Testnote: 9.0) bieten, wird es in State of Decay 2 allerdings nicht geben: „Derzeit planen wir nicht, irgendwelche Optionen für Performance-Optimierungen anzubieten. Das Team möchte allen Xbox-Spielern das gleiche Spielerlebnis bieten“, so der Producer.

State of Decay 2 wird am 22. Mai als Teil des Play-Anywhere-Programms für PC und die Xbox One erscheinen und zeitgleich auch im Microsofts Xbox-Game-Pass verfügbar sein.