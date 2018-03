E3 2018: Microsoft gibt Termin und Uhrzeit für die PK bekannt

Nachdem bereits Bethesda Anfang März seine Teilnahme an der diesjährigen E3 bestätigte, hat nun auch Microsoft den Termin und die Uhrzeit für seine Pressekonferenz bekannt gegeben. Die geplante Präsentation in Los Angeles wird demnach am 10. Juni 2018, um 13:00 Uhr (Ortszeit) beginnen. Hierzulande wird das Event via Livestream ab 22:00 Uhr (deutscher Zeit) übertragen.

Bereits Anfang Januar versprach der Xbox-Boss Phil Spencer in einem Podcast von Larry „Major Nelson“ Hryb positive Veränderungen für das diesjährige Event. Letzte Woche twitterte er dann dazu: „ Ich denke, wir müssen uns weiterentwickeln, begeistern, lernen und besser werden. Ich denke, wir werden das alles in diesem Jahr machen“. Auch Tom Warren, der leitende Redakteur des Mediennetzwerks The Verge, bestätigte via Twitter, dass Microsoft dieses Jahr etwas anders machen wird: „Ich denke diese Aussage wird schon bald einen Sinn ergeben“, so Warren.

Microsoft- und Xbox-Fans können also durchaus gespannt sein, was die Redmonder geplant haben. Ob es im Zuge des Events neue Hardware-Vorstellungen geben wird, ist nicht bekannt. Möglich wären VR- oder AR-Geräte für die Xbox One X. Microsoft arbeitet derzeit auch an einem Streaming-Dienst für Spiele, der mit Sonys Playstation Now in Konkurrenz treten soll. In Hinblick auf die Spiele könnte uns Neues zu bereits angekündigten Titeln, wie Ori and the Will of the Wisps oder Crackdown 3 erwarten. Möglicherweise wird der Hersteller aber auch ein neues Halo, Forza Horizon oder das zuletzt durch inoffizielle Quellen bestätigte Fable 4 zeigen.