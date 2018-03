The Council: Erste Episode ab heute - Launch-Trailer & erste Wertungen

PC XOne PS4

Die erste Folge des fünfteiligen narrativen Episoden-Adventures The Council ist ab heute für PC, Xbox One und die PS4 erhältlich. Der Auftakt mit dem Titel „Die Verrückten“ kann einzeln zum Preis von 6,99 Euro via Steam, oder im Xbox Game Store und Playstation Store erworben werden. Alternativ könnt ihr auch zum Season Pass greifen, der die erste Folge, sowie die kommenden restlichen Episoden des Abenteuers für 29,99 Euro umfasst. Käufer des Season Passes erhalten jede neue Episode zwei Tage vor dem offiziellen Release.

Xbox-One-Besitzer können die Folge bereits seit kurz nach Mitternacht herunterladen. Der Download auf der Microsoft-Konsole ist etwa 8,8 GB groß. Für die PS4 ist die Episode ebenfalls seit heute Morgen verfügbar. Hier müssen rund 4,7 GB heruntergeladen werden. Steam-Spieler werden laut der Produktseite des Spiels erst in rund drei Stunden loslegen können. Erste Tests der internationalen Fachpresse und den Launch Trailer könnt ihr euch im Folgenden anschauen: