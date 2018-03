State of Decay 2: Collector's Edition mit Zombiemaske angekündigt

PC XOne

State of Decay 2 ab 100,00 € bei Green Man Gaming kaufen.

State of Decay 2 ab 29,99 € bei Amazon.de kaufen.

Neben der letzte Woche angekündigten Ultimate Edition von State of Decay 2 (im gamescom-Bericht) wird es hierzulande noch eine Collector’s Edition des kommenden Open-World-Zombie-Survival-Spiels geben. Dies gab Microsoft kürzlich über Xbox Wire bekannt. Die 69,99 Euro teure Sammlerversion enthält neben einem Steelbook-Case (samt dem Modell eines menschlichen Gehirns als Ständer) auch eine Zombiemaske aus Latex, sowie einen 4 GB großen USB-Stick in Form eines abgetrennten Fingers. Zudem gibt es einen passenden Aufnäher zum aufbügeln.

Anders als in der 49,99 Euro günstige Ultimate Edition, ist das Spiel selbst in der Collector’s Edition nicht enthalten und muss separat erworben werden (der Preis der Standardversion liegt bei 29,99 Euro). Bisher wurde die Collector’s Edition nur in den USA angekündigt. Ob diese auch hierzulande verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. State of Decay 2 wird ab dem 22. Mai dieses Jahres für PC, Xbox One und die PS4 digital und im Handel erhältlich sein.