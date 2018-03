Ataribox: Vorstellung nächste Woche auf der GDC 2018

andere

Eigentlich wollte Atari die Vorbestellungsphase für seine kommende Konsole Ataribox schon Ende letzten Jahres über Indiegogo starten, doch dann wurde diese überraschend abgesagt. Die Verschiebung hat der Hersteller mit mehr Zeit begründet, die man benötige, um eine Plattform und ein Ökosystem zu erschaffen, die der Atari-Community gerecht werden. Offenbar wurden inzwischen entsprechende Fortschritte gemacht, denn wie das Unternehmen nun bekannt gab, soll die Konsole im Rahmen der diesjährigen Games Developers Conference vorgestellt werden.

Die GDC 2018 findet in der kommenden Woche, im Zeitraum vom 19. bis 23. März 2018, in dem Moscone Center in San Francisco statt. Was wir genau zu sehen bekommen werden, ist nicht bekannt. Möglicherweise werden wir auch erste Details zur Hardware, dem Geschäftsmodell, einen konkreten Veröffentlichungstermin, oder Infos zu den geplanten Spielen für das System erfahren. Man kann also durchaus gespannt sein, was uns auf dem Event erwartet.