Iron Harvest: Kickstarter-Kampagne zu neuem King-Art-Titel gestartet

PC XOne PS4

King Art Games hat seine Kickstarter-Kampagne zum Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest gestartet. Bereits nach 24 Stunden steht diese bei etwa 270.000 Euro und hat damit drei Viertel des Finanzierungsziels von 362.000 Euro erreicht. Werden bis zum Ende der Kampagne eine Millionen US-Dollar erreicht, soll das Spiel auch einen Multiplayer-Modus erhalten. Das Studio hat nach eigenen Angaben seit der Ankündigung im Jahr 2016 bereits eine Millionen US-Dollar in den Titel investiert, als Gesamtkosten für das Projekt werden 5,2 Millionen US-Dollar prognostiziert.

Das Setting von Iron Harvest basiert auf den Zeichnungen des polnischen Künstlers Jakub Różalski, spielerisch wird sich an Titeln wie Company of Heroes orientiert. Es wird drei Fraktionen geben, von denen jede eine eigene Story-Kampagne spendiert bekommt. King Art Games haben bereits The Book of Unwritten Tales 2 (zum Test, Note: 8.0), Die Zwerge (zum Test, Note: 7.0) und Battle Worlds - Kronos (zum Test, Note: 8.0) erfolgreich mittels Crowdfunding finanziert.

Iron Harvest soll Ende 2019 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Damit das Spiel auf allen Plattformen optimal bedienbar ist, gibt es zwei verschiedene Steuerungsschema. Wer 45 US-Dollar backt, erhält das Spiel am Releasetag und Zugang zur geschlossenen Beta. Bei ResetEra erklärt einer der Mitarbeiter, warum sich das Studio gegen einen geringeren Minimalbetrag entschieden hat. Der hohe Produktionsaufwand rechtfertige in ihren Augen einen Preis von 60 US-Dollar zum Start, es gäbe daher auch mit einer Investition von 45 US-Dollar einen finanziellen Anreiz, das Projekt schon jetzt zu unterstützen. Wer keine Kreditkarte besitzt, kann Iron Harvest auch auf der Website von King Art Games ab 44,38 Euro vorbestellen. Einen Link findet Ihr in den Quellen.