Nintendo Switch: Update 5.0.0 ab sofort verfügbar + Changelog

Nintendo hat das neue System-Update in der Version 5.0.0 für die Switch veröffentlicht. Dieses bringt ein paar neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich. So lassen sich nach der Aktualisierung nun auch Freunde aus Facebook und Twitter in die Freundesliste übertragen. Der Download der digitalen Käufe, die ihr über den PC oder ein Smart-Gerät tätigt, soll nun auf der Switch schneller als zuvor beginnen, selbst wenn sich die Konsole gerade im Schlafmodus befindet. Ihr erhaltet zudem nun eine Benachrichtigung, wenn die von euch vorbestellten Titel zum Herunterladen und Spielen bereitstehen.

Um die PIN für die Kindersicherung besser zu schützen, gebt ihr die PIN nun in den Standardeinstellungen über den Analog-Stick und die Tasten, statt über der Ziffernblock auf dem Bildschirm ein. Darüber hinaus könnt ihr nun Einschränkungen für aufgenommene Videos festlegen und zudem über eine Whitelist Spiele von den Altersbeschränkungen ausnehmen.

Der Nintendo switch Pro Controller wird ab sofort im Controller-Menü farblich gekennzeichnet. Zudem wurde ein Problem behoben, durch das eure Spielaktivität im Profilbereich der Nutzerseite falsch angezeigt wurde. Darüber hinaus habt ihr nun mehr Kontrolle über die Nachrichten und könnt diese nach bestimmten Kanälen filtern oder euch einfach ausschließlich ungelesene News anzeigen lassen. Das komplette Changelog könnt ihr auf der offiziellen Homepage von Nintendo einsehen. Folgt dazu einfach dem Quellenlink.