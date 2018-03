Bluepoint arbeitet nach Shadow of the Colossus an weiterem Remake

PS4

Mit Shadow of the Colossus (Testnote: 8.5) hat der Indie-Entwickler Bluepoint Games eine eindrucksvolle Neuauflage des 2005 von Team Ico und SIE Japan Studio entwickelten Action-Adventures für die PS4 abgeliefert. Das Remake konnte sowohl bei den Fans als auch der Presse punkten und gilt als eine der besten Neuauflagen der letzten Jahre. Wie Bluepoint nun bekannt gab, ist das nächste Projekt des Studios ebenfalls ein Remake.

In einem Interview mit Digital Foundry hat Marco Thrush, der Präsident von Bluepoint Games, die Entwicklung bestätigt. Die Arbeit an Shadow of the Colossus half laut Thrush dem Studio dabei, das Art-Team zu vergrößern und zwar bis zum Punkt, an dem Bluepoint nun auch in der Lage sei, ein vollwertiges AAA-Spiel mit umfangreichen künstlerischen Inhalten zu bewältigen.

Unser nächster Schritt ist jetzt also, die Art-Pipeline, die Engine und den Arbeitsfluss für unsere Künstler zu verbessern und in Hinblick auf die Anzahl der kreativen Köpfe noch etwas weiter zu wachsen, um für unser nächstes Projekt gewappnet zu sein, das noch etwas umfangreicher ausfällt.

Um welchen Titel es sich handelt und für welche Plattform das Remake entsteht, wollte Thrush noch nicht verraten. Sobald das Studio konkreter wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.