The Division 2: Rund 1.000 Menschen sollen am Nachfolger arbeiten

Vergangene Woche kündigte Ubisoft die Fortsetzung zu seinem MMO-Shooter The Division (Testnote: 8.5) an. Aktuellen Meldungen zufolge soll die Entwicklung von The Division 2 sogar noch umfangreicher, als die des Vorgängers werden. Wie Game Reactor unter Berufung auf eine entwicklernahe Quelle berichten, sollen rund 1.000 Menschen an dem Titel arbeiten.

Ubisoft selbst gab an, dass an der Erschaffung des Spiels zusätzlich zu Massive Entertainment, Ubisoft Reflections, Red Storm Entertainment und Ubisoft Annecy, die schon am Vorgänger gearbeitet haben, auch Ubisoft Shanghai und Ubisoft Bucharest beteiligt sind. Wie der Creative Director Julian Gerighty darüber hinaus gegenüber Kotaku verriet, ist auch Ubisoft Sofia in die Entwicklung involviert. Ob die Angaben des Insiders bezüglich der Mitarbeiterzahl stimmen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ubisoft wollte das Thema auf Anfrage nicht kommentieren.