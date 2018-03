Eine GG-Woche bunt gemischter Themen steht an, und das spiegelt sich auch schon im Montagmorgen-Podcast wider. Christoph und Jörg sprechen über Spiele und Serien, geben euch den Wochenausblick und beantworten eure Fragen. Und dann haben wir natürlich auch noch ein Thema der Woche, das dieses Mal von unserem User Elfant bestimmt und mitdiskutiert wurde. Warum, wieso, weshalb, und worum es überhaupt geht, entnehmt er der detaillierten Themenübersicht:

00:38 Wir wünschen einen guten Morgen

00:49 Nicht alle GG-Redaktionsmitglieder haben sich das Just Dance -Video angesehen

-Video angesehen 01:53 Kurzer Ausblick auf unser Thema der Woche mit User-Beteiligung

03:04 Fe macht auch auf der Switch Spaß, hat aber leichte Framerate-Probleme

macht auch auf der Switch Spaß, hat aber leichte Framerate-Probleme 03:56 Jörg hat die Mafia-Serie Suburra gesehen und zieht Vergleiche zu Gomorrha

gesehen und zieht Vergleiche zu 08:18 Das Thema der Woche, das Mysterium Spielewertungen, wurde dieses Mal von unserem User Elfant bestimmt , der im wahren Leben John heißt und als Fünftplazierter der Weihnachtsaktion 2018 seinen Joker gezogen hat. Welche Relevanz haben Spielewertungen heute im Vergleich zu früher, welche Aussagekraft haben sie, und wie objektiv können sie sein? Braucht es Wertungen überhaupt und sollten sie nicht lieber ausschließlich der Privatmeinung des Testers entsprechen? John, Jörg und Christoph nehmen sich rund 30 Minuten Zeit, um über das komplexe Thema der Wertungen zu diskutieren.

, der im wahren Leben John heißt und als Fünftplazierter der Weihnachtsaktion 2018 seinen Joker gezogen hat. Welche Relevanz haben Spielewertungen heute im Vergleich zu früher, welche Aussagekraft haben sie, und wie objektiv können sie sein? Braucht es Wertungen überhaupt und sollten sie nicht lieber ausschließlich der Privatmeinung des Testers entsprechen? John, Jörg und Christoph nehmen sich rund 30 Minuten Zeit, um über das komplexe Thema der Wertungen zu diskutieren. 43:24 Der aktuelle Stand des GG-Relaunch, der für das folgende Wochenende geplant ist

44:34 Die Vorschau: Diese Woche gibt es auf GG Tests zu Qube 2 , Kirby Star Allies (zur Preview) und Surviving Mars (zur Preview), eine Stunde der Kritiker zu Ghost of a Tale sowie einen Kurztest zur Devil May Cry HD Collection und neue Folgen des Kingdom Come -Letsplay

, (zur Preview) und (zur Preview), eine Stunde der Kritiker zu sowie einen Kurztest zur und neue Folgen des -Letsplay 46:34 Jakob wünscht sich neue Kultklassiker

wünscht sich neue Kultklassiker 47:37 Kriesing fragt, wie lange Videos im Premium-Download verfügbar bleiben

fragt, wie lange Videos im Premium-Download verfügbar bleiben 49:30 Tasmanius erkundigt sich nach dem Verbleib der Screenshotboxen in Tests

erkundigt sich nach dem Verbleib der Screenshotboxen in Tests 51:40 Crizzo schlägt eine Stunde des Lesers analog als SdK-Variante vor

schlägt eine Stunde des Lesers analog als SdK-Variante vor 52:52 Wir kommen zum Ende

Den neuesten Montagmorgen-Podcast könnt ihr euch gleich unter dieser News herunterladen oder anhören, auch via YouTube. Am besten aber abonniert ihr den Podcast gleich per RSS-Feed oder iTunes! Wir freuen uns wie immer über eure Fragen (als Comment)!