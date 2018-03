Summoners War - Sky Arena: 90 Millionen-Downloads-Event gestartet

iOS Android

In dem mobilen Rollenspiel Summoners War - Sky Arena könnt ihr ab sofort bis zum 25.3.2018, 16:59 Uhr (MEZ) ein besonderes Event absolvieren, um die 90 Millionen Downloads zu feiern.

Auf seiner Website erklärt der Entwickler Com2uS euch, wie ihr Belohnungen erhalten könnt. Dazu müsst ihr eine bestimmte Anzahl an Monstern bezwingen. Der Betrag der besiegten Ungeheuer hängt dabei von unterschiedlichen Faktoren ab. Beispielsweise werden erledigte Monster höher bewertet, wenn ihr einen hohen Schwierigkeitsgrad wählt. So gibt es zusätzlich zehn Monster, wenn ihr den Grad der Schwierigkeit von Normal auf Hölle stellt. Im Dungeon von Cairo ist die angerechnete Monstermenge von der Stufenanzahl abhängig. Zu den Gewinnen zählen Energiepunkte, Mystische- und Licht&Dunkelheit-Schriftrollen, Mana- und Beschwörungssteine sowie Kristalle in großem Kontingent. Schaut euch weitere Details in der unten aufgeführten Quelle an.