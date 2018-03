Crash Bandicoot N Sane Trilogy für Switch entsteht bei anderem Studio

PC Switch XOne PS4

Crash Bandicoot N Sane Trilogy ab 24,99 € bei Amazon.de kaufen.

Ende vergangener Woche gab der Publisher Activision bekannt, dass die im letzten Jahr für die PS4 erschienene Crash Bandicoot N Sane Trilogy (Testnote: 8.0) am 10. Juli dieses Jahres auch für PC, Xbox One und die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Während die Umsetzung für PC und die Xbox One, wie schon die PS4-Fassung, bei Vicarious Visions entsteht, wird die Portierung für die Switch nach Angaben von Nintendo von einem anderen Studio geliefert.

Der japanische Entwickler hat jüngst die Produktseite des Spiels auf nintendo.com aktualisiert und laut dem Eintrag arbeitet das Team von Toys For Bob an dem Titel. Toys For Bob hat in den vergangenen fünf Jahren ausschließlich an der Skylanders-Serie für Activision gearbeitet. Erste Erfahrungen mit einer Switch-Portierung konnte das Team bereits mit dem 2016 erschienenen Skylanders - Imaginators machen, das 2017 auch für die Hybrid-Konsole umgesetzt wurde.