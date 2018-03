Far Cry 5: Neues Gameplay-Video in 4K und TV-Spot

PC XOne PS4

Die Kollegen von Inside Playstation haben am Wochenende neues Gameplay-Material zum kommenden Ego-Shooter Far Cry 5 (Preview) auf ihrem YouTube-Kanal online gestellt. Das umfangreiche Video, das ihr euch weiter unten in Ultra HD (4K) zu Gemüte führen könnt, zeigt rund 46 Minuten an kommentierten Spielszenen aus der PS4-Version des Spiels.

Darüber hinaus wurde von Ubisoft Montreal ein neuer Live-Action-TV-Spot für den Titel veröffentlicht. Der „Anything Can Happen, Everything Will“ getaufte Clip dreht sich um den Schauplatz des Spiels, Hope County, die religiöse Sekte Project at Eden's Gate und deren Anführer Father Joseph Seed. Den Werbespot findet ihr in den Quellenangaben verlinkt. Far Cry 5 wird ab dem 27. März 2018 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.