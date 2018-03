Valve: Gabe Newell über zukünftige Spiele - Nintendo als Vorbild

In den letzten Jahren hatte sich Valve mehr auf die Entwicklung von Hardware und den Ausbau der Infrastruktur für seine Online-Plattform Steam, als auf die Erschaffung neuer Spiele fokussiert. Wie der Mitgründer und Präsident des Unternehmens, Gabe Newell, jedoch kürzlich in einem Interview verriet, ist das im August vergangenen Jahres angekündigte Artifact - The Dota Card Game nicht das einzige Spiel, das sich derzeit bei Valve in Arbeit befindet.

Artifact ist das erste aus einer Reihe von Titeln, die von uns kommen werden. Es ist also eine ziemlich gute Nachricht. Hurra! Valve fängt wieder an Spiele zu machen.

Valve bestätigte bereits, dass derzeit an drei VR-Spielen für die HTC Vive gearbeitet werde. Über weitere Titel wollte Newell zwar noch nichts verraten, sagte aber, dass Valve ein erneuertes Interesse daran habe, neben der Hardware auch wieder Spiele zu machen. Dabei kam er auch auf Nintendo zu sprechen und merkte an, dass Valve immer bewunderte, wie die Japaner es immer wieder schaffen, die Entwicklung von Software und Hardware gleichzeitig zu managen.

Wir waren schon immer ein bisschen neidisch auf Unternehmen wie Nintendo. Wenn Miyamoto da sitzt und über die nächste Version von Zelda oder Mario nachdenkt, dann denkt er auch darüber nach, wie der Controller dazu aussehen könnte und welchen visuellen Stil oder Funktionen das Spiel haben wird. Er kann neue Funktionen wie Bewegungssteuerung einführen, weil er beide Bereiche kontrolliert. Und er kann die Hardware so gut wie möglich aussehen lassen, weil er gleichzeitig die Software entwickelt, die alle Möglichkeiten der Hardware nutzt.

Laut Newell möchte Valve zukünftig ähnlich verfahren und selbst von dieser Methode profitieren. Man kann also durchaus gespannt sein, was das Unternehmen geplant hat.