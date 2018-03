Wolfenstein 2: Termin für den finalen DLC bekannt

PC Switch XOne PS4

Der Entwickler Machine Games und der Publisher Bethesda haben einen Release-Termin für den kommenden DLC Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins zu Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote: 9.0) bekanntgegeben. Der neue Zusatzinhalt wird nach Angaben des Publishers noch diesen Monat, ab dem 13. März, für PC, Xbox One und die PS4 zum Download erhältlich sein. In dem DLC schlüpft ihr in die Rolle des US-Army-Helden Captain Gerald Wilkins und müsst die Durchführung der „Operation Brennglas“ in Alaska verhindern.

Die unglaublichen Taten von Captain Wilkins ist die finale Episode aus dem Season-Pass Die Freiheitschroniken. Zuvor wurden bereits Episode Null und die beiden DLCs Die Abenteuer des Revolverhelden Joe und Die Tagebücher von Agentin Stiller Tod veröffentlicht. Der letzte DLC wird als Teil des Season Passes zum Preis von 24,99 Euro und auch separat erhältlich sein. Der Einzelpreis wurde zwar noch nicht kommuniziert, sollte Bethesda aber seiner bisherigen Preisgestaltung für die letzten beiden DLCs folgen, dürfte dieser hierzulande 9,99 Euro kosten.