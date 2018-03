Weißes Haus: Trump spricht mit Branche über Gewalt in Spielen

Nach dem Amoklauf in einer Schule in Parkland, USA, steht neben dem offenen Zugang zu Waffen auch Gewalt in Videospielen erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Präsident Donald Trump rief daher am Donnerstag, dem 8. März, Vertreter der Spielebranche sowie Kritiker dieser in das Weiße Haus. Anwesend waren etwa die CEOs von Take-Two und ZeniMax. Es ging darum, wie die Industrie selbstregulierend eingreifen könnte.

Dabei wurde auch ein kurzer Film zum Thema gezeigt. Die Montage beinhaltet unter anderem Szenen aus Call of Duty - Black Ops 3, Wolfenstein - The New Order und die berüchtigte Flughafen-Mission von Call of Duty - Modern Warfare 2.

Dieses Video erschien später nicht öffentlich gelistet auf dem offiziellen Youtube-Account des Weißen Hauses. Das dabei verwendete Material schien direkt von Youtubern übernommen worden zu sein, samt Wasserzeichen.

Die Entertainment Software Association veröffentlichte nach dem Treffen ein Statement, laut dem sie erfolgreich dargelegt habe, dass Studien keinen Beleg für einen Zusammenhang von Videospielen und Gewalt belegen könnten.