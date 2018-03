3DS

3DS ab 253,74 € bei Amazon.de kaufen.

Als Nintendo Ende 2016 erstmals die Switch und ihr Hybrid-Konzept präsentierte, fragten sich viele Spieler, was denn nun mit dem 3DS passieren würde. Die neueste Konsole war nicht nur für den stationären Einsatz vorgesehen, sondern sollte gleichzeitig auch mobil ihre Stärken ausspielen. Doch obwohl viele Vermutungen in die Richtung gingen, dass der 3DS aufgrund der Switch schon kurzfristig von Nintendo fallen gelassen würde, bekräftigte Nintendo schon vor dem Switch-Release, dass dies nicht der Fall sein werde (siehe auch Nintendos Reggie Fils-Aime: „3DS hat noch ein langes Leben vor sich“ ). Zuletzt wurde das Versprechen im Februar wiederholt (siehe auch: Nintendo 3DS soll weiterhin parallel zu Switch unterstützt werden ), in der Nintendo Direct vor wenigen Tagen wurden zudem neue Spiele wie eine Umsetzung des erstensowie ein neuesangekündigt.Da sich der 3DS anscheinend immer noch gut verkauft und die Hardware-Basis Ende 2017 bei knapp 72 Millionen verkauften Einheiten lag, ist diese Entscheidung seitens Nintendo und aus wirtschaftlicher Sicht natürlich nachzuvollziehen. In unserer Sonntagsfrage ist aber auch heute wieder ausschließlich eure persönliche Meinung gefragt: Soll Nintendo den 3DS aus eurer Sicht einstellen und sich sowohl bei Hardware und Software voll und ganz auf die Switch konzentrieren? Hättet ihr Luigi's Mansion etwa lieber auf der Switch als auf dem Handheld gesehen? Wählt die für euch passende Antwort und diskutiert wie gewohnt im Kommentarbereich mit unseren Usern über das Thema.Bis Montagmorgen etwa 10:00 Uhr könnt ihr an unserer Sonntagsfrage teilnehmen. Danach wird die Umfrage geschlossen, und wir präsentieren euch das Ergebnis. Ihr habt eine Idee für eine unserer kommenden Sonntagsfragen? Dann besucht einfach diesen Foren-Thread , in dem ihr uns Vorschläge für eine der kommenden Umfragen hinterlassen könnt – gerne auch mit möglichen Antwortmöglichkeiten. Ob zeitlose Themen oder brandaktuell spielt dabei keinerlei Rolle. Sofern wir eure Frage für interessant genug halten, könnte sie schon bald an dieser Stelle gestellt werden.