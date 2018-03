Destiny 2: Händler listen zweite Erweiterung mit Namen und Termin

PC XOne PS4

Während es bereits länger bekannt ist, dass Bungie Studios an einer zweiten Erweiterung zu seinem Multiplayer-Shooter Destiny 2 (Testnote: 8.5) arbeitet, wurden bisher keine konkreten Details zu dem neuen Zusatzinhalt verraten. Allerdings haben nun gleich zwei Händler das Add-on mit Namen und einem vermeintlichen Release-Termin gelistet. Die beiden (inzwischen wieder verschwundenen) Einträge wurden bei Amazon und Gamespot gelistet.

Beide Händler sind sich einig, dass die Erweiterung am 8. Mai dieses Jahres erscheinen und Destiny 2: The Fallen Warmind heißen wird. Der Hinweis auf die beiden Einträge wurde von einem User auf Reddit veröffentlicht. Bisher wurden weder der Name noch das Datum offiziell bestätigt. Bis dies der Fall ist, solltet ihr die Angaben vorerst als Gerücht betrachten.