Kingdom Come - Deliverance: Patch 1.3 für PC da // Stretch Goals später

Warehorse-Chef-Designer Daniel Vávra hat per Twitter mitgeteilt, dass der Patch 1.3 für die PC-Version des Mittelalter-Rollenspiels veröffentlicht wurde. Das 5,7 Gigabyte große Update fügt die von vielen Spielern geforderte Option hinzu, dass das Spiel beim Verlassen automatisch gespeichert wird. Außerdem soll das Speichern generell besser funktionieren, so dass auch ein Crash des Spiels Spielstände nicht mehr zerstören soll. Auch zum Speichern beim Schlafen gibt es Verbesserungen: Ihr seht zukünftig beim Anschauen eines Bettes, ob beim Übernachten in diesem der Spielstand gesichert wird. Ebenso wurde das umständliche Hinsetzen, um sich schlafen legen zu können, entfernt.

Des Weiteren wurde das Interface beim Schlösserknacken überarbeitet, so dass es nun einfacher sein sollte, den "Sweet Spot" beim Drehen des Schlosses zu halten. Darüber hinaus wurde der Taschendiebstahl verbessert. So werdet ihr nicht mehr erwischt, wenn ihr direkt zu Beginn des Stehlvorgangs wieder aufhört. Auch die Risikoanzeige ist präziser. Solange diese grün ist, könnt ihr sicher sein, nicht ertappt zu werden.

Ferner wurde an der Performance gearbeitet. Die Entwickler versprechen weniger Pop-Ins und verbessertes Textur-Streaming. Auf dem PC gibt es nun die Option, verschiedene Anti-Aliasing-Arten einzustellen, sowie eine V-Sync-Einstellung. Außerdem wurde das Feature Steam Cloud Saves aktiviert.

Weitere Anpassungen betreffen den Kampf, die Perks, das Schleichen, die Alchemie-Tische sowie neue türkische Untertitel. Die kompletten Patch-Notes findet ihr über die Quellenangaben. Dort ist im übrigen auch davon die Rede, dass das Update über 300 Fixes in Bezug auf Quests enthält.

Der Release des Patches für die Playstation 4 und die Xbox One wird laut Vávra noch einige Tage auf sich warten lassen, da dieser erst von Sony und Microsoft zertifiziert werden muss. Unterdessen haben bei Warhorse bereits die Arbeiten am Patch 1.4 begonnen, bei der nochmals Performance-Verbesserungen für die PC-Version erzielt werden sollen.

Gestern hatte Vávra einem Bericht des Magazins Polygon widersprochen, wonach die während der Kickstarter-Kampagne freigeschalteten Stretch Goals "weiblicher Spielercharakter", "Hund als Begleiter" und "Turniermodus" nicht mehr nachgeliefert würden. Der Chef-Designer stellte klar, dass bereits vor einem Jahr kommuniziert worden sei, dass diese Features als Gratis-DLC für alle Backer nach dem Release veröffentlicht würden. Dies habe das Team auch nach wie vor geplant. Im Moment stehe aber das Bugfixing und Polishing des Hauptspiels klar im Vordergrund.