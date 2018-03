Dark Souls - Remastered: Netzwerktest für Konsolen und neues Amiibo

PC Switch XOne PS4

Das Team von From Software arbeitet derzeit bekannterweise an einer Remastered-Version des Action-Rollenspiels Dark Souls (Testnote: 7.5), die am 25. Mai für PC, Xbox One, PS4 und Nintendos Hybrid-Konsole Switch erscheinen wird. Wie der Publisher Bandai Namco jüngst bekannt gab, wird es vorher noch einen Netzwerktest für alle drei Konsolen geben, bei dem ihr einen Teil des Spiels kostenlos herunterladen und ausprobieren können werdet. Die Entwickler wollen dabei unter anderem die Stabilität und die Online-Features des Spiels testen.

Wann der Netzwerktest genau stattfindet, ist noch nicht bekannt. Unklar ist auch, welche Abschnitte des Spiels dabei spielbar sein werden. Details dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Die Besitzer der Switch können darüber hinaus ein spezielles Amiibo in Form von Solaire von Astora erwerben. Durch den Einsatz der Figur lässt sich die „Praise the Sun“-Geste gleich zu Beginn des Spiels freischalten und nutzen. Das Amiibo kann bereits über den offiziellen Store zum Preis von 19,99 Euro vorbestellt werden. Wer kein Geld ausgeben will, kann die Geste jedoch auch auf dem üblichen Wege im Verlauf seines Abenteuers erhalten.