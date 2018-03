Little Nightmares für die Switch bestätigt - mit Pac-Man-Amiibo-Bonus

PC Switch XOne PS4

Little Nightmares ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Gerüchte, dass Little Nightmares (Testnote: 8.0) in naher Zukunft auch für die Nintendo Switch angekündigt wird, gab es bereits Ende vergangenen Monats. Nun hat Nintendo die Umsetzung im Zuge der gestern Abend ausgestrahlten Direct-Folge auch offiziell bestätigt. Der düstere Puzzle-Platformer wird am 18. Mai dieses Jahres für die Hybrid-Konsole erscheinen.

Das Spiel wird als „Complete Edition“ veröffentlicht, die neben dem Hauptspiel auch die bisher erschienenen Zusatzinhalte umfassen wird. Als Bonus gibt es exklusiv für die Besitzer der Switch eine Pakku-Maske, die ihr mit dem Pac-Man-Amiibo (separat erhältlich) freischalten könnt.