Tennis World Tour: Infos zum Gameplay // Release am 22. Mai (Upd.)

PC Switch XOne PS4

Update vom 9. März 2018

Heute wurde der genaue Releastermin von Tennis World Tour bekannt gegeben. Laut einem Tweet des Publishers erscheint das Spiel weltweit am 22. Mai. Darüber hinaus wurden auch die Packshots für die verschiedenen Länder veröffentlicht.

Ursprüngliche Meldung vom 8. März 2018

GameInformer hat in seinem aktuellen Artikel “The Sports Desk” neue Informationen zur Tennis-Simulation Tennis World Tour des Publishers Bigben Interactive veröffentlicht. Einige der interessantesten Neuigkeiten des Nachfolgers im Geiste zum 2011 erschienenen Top Spin 4 (Xbox 360, PS3, Nintendo Wii) fassen wir nachfolgend für euch zusammen:

Ihr startet im Karriere-Modus mit einem selbst erstellten Spieler am unteren Ende der Rangliste. Einen real existierenden, lizenzierten Spieler, derer 30 das Spiel enthalten soll, werdet ihr nicht übernehmen können. Ihr plant eure Turnierteilnahmen selbst und müsst dabei auf eine ausgewogene Balance zwischen Trainingseinheiten, Turnieren, Erholungsphasen, Sponsorentreffen sowie anderen Aktivitäten achten und dabei sicherstellen, dass euer Tennisprofi ausreichend Pausen erhält. Es gilt also, einen guten Kompromiss zu finden zwischen dem Verdienen von Preisgeld, Erfahrungspunkten sowie neuer Ausrüstung und der Gefahr, euren Spieler zu sehr auszulaugen und verletzungsanfälliger zu machen. Ebenso solltet ihr nicht zu oft um den Erdball reisen, denn auch ein Jet-Lag kann euren Profi beeinträchtigen. Tretet ihr trotz leichter Verletzungen bei einem Turnier an, erleidet ihr Abzüge auf Geschwindigkeit und Kraft und erhöht das Risiko auf langfristige Verletzungen. Weiterhin könnt ihr einen Trainer und Agenten einstellen oder diese wechseln sowie Ausrüster-Verträge abschließen, die euch neben neuer Ausrüstung auch Boni in den Matches bringen. Es gibt 100 nicht lizenzierte Ausrüstungsgegenstände (Schläger, Griffe, Shirts, Dämpfer, Socken), die durch Spielfortschritt freigeschaltet werden. Die Gegenstände verfügen über Seltenheitsstufen und können auch nach dem Zufallsprinzip durch gewonnene Matches in euer Inventar wandern. Mikrotransaktionen soll es in Tennis World Tour nicht geben.

Euren Spieler steigert ihr bis zum Maximallevel 30 und verteilt dabei Attributspunkte auf drei verschiedene Spieler-Archetypen: Angriff, Verteidigung und Serve & Volley. Je nachdem, in welche Kategorie ihr eure Punkte investiert, werden die dazu passenden Attribute des Spielers gesteigert. Anders als aus anderen Tennis-Simulationen bekannt steigert ihr in Tennis World Tour also nicht direkt einzelne Schläge wie Vorhand oder Aufschlag. Neben den Attributen wird es auch über 100 Skills geben. Diese können entweder passiv sein oder euch aktiv kurzfristige Buffs während des Spiels verleihen. Vor einem Match könnt ihr bis zu fünf dieser Skills “ausrüsten”, die Aktivierung erfolgt automatisch während der Partie.

Zum Gameplay lässt sich bisher sagen, dass es eine Bewegungsunterstützung geben wird. Euer Spieler läuft also (mehr oder weniger) automatisch zum Ball. Ihr bestimmt dann lediglich über Art, Härte und Richtung des Schlages. Als Begründung für diese Maßnahme geben die Entwickler an, dass auf diese Weise ein "realistisches und spielbares Animationssystem" sichergestellt werden könne. Gleichzeitig betonen sie, dass die Bewegungshilfe im fertigen Spiel weniger spürbar und weniger einengend für den Spieler als in den Alpha-Builds sein soll.

Das Spiel wird nach jetzigem Stand keine offiziellen Turniere oder Stadien beinhalten, der Publisher ist jedoch noch in Verhandlungen mit einigen Lizenzgebern. Zum Release werdet ihr nur in Einzelspielen antreten können, Doppel (auch Mixed) sollen per Gratis-DLC nachgeliefert werden. Ob dann auch ein Karrieremodus im Doppel möglich sein wird, ist noch nicht entschieden.

Tennis World Tour soll im Mai für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Für die PS4 Pro und die Xbox One X verspricht Entwickler Breakpoint Studio 4K-Support. Nachfolgend könnt ihr euch ein kommentiertes Gameplay-Video von GameInformer ansehen.