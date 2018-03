Call of Duty - Black Ops 4 offiziell angekündigt

PC XOne PS4

Nachdem es bereits im Vorfeld mehrere Hinweise darauf gab, dass das Entwicklerstudio Treyarch an Call of Duty - Black Ops 4 arbeitet, hat der Publisher Activision das Ganze nun auch offiziell bestätigt. Die Ankündigung erfolgte via Livestream auf dem offiziellen YouTube-Kanal. In einem Video wurde aus einer Metallplatte das Logo des nächsten Ablegers herausgeschweißt. Dieses war bereits Anfang der Woche auf dem Cap von NBA-Star James Harden zu sehen.

Mehr als eine Bestätigung des Spiels gab es allerdings nicht, denn konkrete Details sollen erst im Rahmen eines geplanten Community-Reveal-Events am 17. Mai dieses Jahres enthüllt werden. Die Veröffentlichung des Titels soll am 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und die PS4 erfolgen, womit Activision von dem üblichen November-Release, den man seit Call of Duty 3 pflegt, abweicht. Ob diese Entscheidung mit dem Launch von Rockstars Red Dead Redemption 2 zusammenhängt, das zwei Wochen später, am 26. Oktober erscheint, ist nicht bekannt. Auf der offiziellen Homepage wird von Activision eine Account-Verbindung mit Blizzards Battle.net angeboten, was darauf hinweisen könnte, dass die PC-Version über die App erscheint.