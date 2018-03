Another Sight: Von Gaimans Niemalsland inspiriertes Adventure angekündigt

PC Switch XOne PS4

Mit dem Titel Another Sight schmückt sich das Erstlingswerk des 2016 gegründeten Studios Lunar Great Wall. Die spanischen Entwickler enthüllten heute ihr "Fantasy-Abenteuer mit Steampunk-Elementen", dessen Welt nach ihren Angaben von Neil Gaimans Niemalsland inspiriert wurde. Den Reveal-Trailer haben wir euch am Ende dieser News zum direkten anschauen eingebunden.

Den Schauplatz für Another Sight liefert das viktorianische London. Die Hauptcharaktere sind Kit, ein wagemutiges Mädchen, das beim Einsturz eines im Bau befindlichen U-Bahntunnels erblindete, und Hodge. Hodge ist ein rot-befellter Straßenkater, dem Kit am Anfang der Geschichte begegnet. Gemeinsam mit den beiden sollt ihr Rätsel lösen, wobei jeder der Charaktere sein ganz eigenes Set an Fähigkeiten besitzen soll. Weitere Inhalte ihres Adventures sind, nach den Angaben der Entwickler, eine Geheimgesellschaft sowie historische Persönlichkeiten wie Claude Monet und Jules Verne.

Mehr Details sollen auf der diesjährigen Game Developers Conference, die vom 19. bis zum 23 März wieder im Moscone Center in San Francisco stattfindet, bekanntgegeben werden. Wenn ihr vor Ort seid, könnt ihr auch bei den Entwicklern in der South Hall an Booth #1023 vorbeischauen. Another Sight soll noch in diesem Jahr für PC, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen.